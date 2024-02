Constellation AcquisitionI Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Weitere Suchergebnisse zu "Constellation Acquisition Corp":

Die Anlegerstimmung gegenüber Constellation Acquisition I war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion in den sozialen Medien drehte sich hauptsächlich um positive Themen, und es gab keine negativen Diskussionen. In den letzten ein bis zwei Tagen waren auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen größtenteils positiv. Aufgrund einer Stimmungsanalyse erhält Constellation Acquisition I daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Constellation Acquisition I wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufwies, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinstufung von "Neutral" für Constellation Acquisition I in diesem Punkt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Constellation Acquisition I als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI7 beträgt 60 (Neutral) und der RSI25 liegt bei 34,37 (ebenfalls Neutral). Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Constellation Acquisition I-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 10,85 USD lag und der letzte Schlusskurs (11,15 USD) somit +2,76 Prozent abweicht, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (11,09 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,54 Prozent Abweichung), was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Constellation Acquisition I-Aktie somit auch für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.