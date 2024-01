Constellation AcquisitionI Aktie: Bitte nicht vergessen!

Weitere Suchergebnisse zu "Constellation Acquisition Corp":

In den letzten vier Wochen gab es bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz keine bedeutenden Veränderungen, was bedeutet, dass die Aktie von Constellation Acquisition I als "Neutral" bewertet wird. Dies ergibt sich aus der Analyse der sozialen Medien.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Constellation Acquisition I beträgt der 7-Tage-RSI 55,56 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 45,27, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war größtenteils neutral, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt. In den letzten Tagen wurden weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen geführt.

In technischer Hinsicht ist die Constellation Acquisition I derzeit 0,45 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt 3,27 Prozent, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt.

Zusammenfassend kann die Aktie von Constellation Acquisition I sowohl aus der Sicht der sozialen Medien als auch aus technischer Analyse als "Neutral" eingestuft werden.