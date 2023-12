Consorcio Ara S. A. B. De C. V Aktie: Nach so langer Zeit …

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Consorcio Ara Sab De Cv in den sozialen Medien. Es gab weder übermäßig positive noch negative Diskussionen, weshalb die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet wird.

Die Anleger haben Consorcio Ara Sab De Cv in den letzten zwei Wochen ebenfalls als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Beiträge zeigt, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert diskutiert wurden, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Consorcio Ara Sab De Cv-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 3,73 MXN lag. Der letzte Schlusskurs von 3,5 MXN weicht davon um -6,17 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt auf, dass die Consorcio Ara Sab De Cv-Aktie mit einem RSI von 11,43 als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 34,83 eine "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt lässt sich daher sagen, dass die Aktie von Consorcio Ara Sab De Cv aufgrund der aktuellen Kommunikation und Anleger-Stimmung sowie der technischen Analyse und dem RSI eine "Neutral"-Bewertung erhält.