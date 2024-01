Consolidated Uranium Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Uranium ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Uranium-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 35,29, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 47,5, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie spielt auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen, als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei unserer Analyse zeigte Uranium interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist nach unserer Messung kaum Änderungen auf, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich eine "Schlecht"-Einstufung.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Uranium von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Unsere Redaktion kommt zu diesem Schluss bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Uranium-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 1,52 CAD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (1,93 CAD) deutlich darüber (Unterschied +26,97 Prozent), und wir bewerten die Aktie auf dieser Basis als "Gut". Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt der Wert bei 1,86 CAD, und der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,76 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung der Uranium-Aktie. Insgesamt wird die Aktie für die einfache Charttechnik daher mit einem "Gut"-Rating versehen.