Consolidated Uranium Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Uranium liegt der RSI7 bei 23,53 Punkten, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt keine Überkauftheit oder Überverkauftheit an. Daher erhält Uranium eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI und ein "Neutral"-Rating für den 25-Tage-RSI.

Bei der Stimmung und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung festgestellt werden. Daher erhält Uranium in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment war in den sozialen Medien größtenteils negativ. Allerdings gab es in den letzten Tagen auch positive Diskussionen über Uranium. Insgesamt wird das Anleger-Sentiment als "Neutral" bewertet.

Aus technischer Sicht liegt der aktuelle Kurs von Uranium mit 1,89 CAD um 26,85 Prozent über dem GD200 von 1,49 CAD. Der GD50 liegt bei 1,76 CAD, was einem Abstand von +7,39 Prozent zum Aktienkurs entspricht. Unter Berücksichtigung der Durchschnittswerte von 50 und 200 Tagen wird der Kurs der Uranium-Aktie als "Gut" bewertet.