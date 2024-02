Consolidated Uranium Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

In den letzten beiden Wochen wurden Uranium-Aktien in den sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge zu diesem Thema. In den letzten Tagen gab es jedoch auch überwiegend positive Diskussionen über dieses Wertpapier. Insgesamt wird die Stimmung der Anleger auf dieser Ebene als "neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Uranium-Aktie als neutral eingestuft wird. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Die Werte für den RSI7 und den RSI25 liegen im neutralen Bereich, was zu einer Gesamteinstufung als "neutral" führt.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigte sich, dass die Diskussionsintensität stark abgenommen hat, was zu einer "schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich jedoch kaum verändert, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "schlecht"-Einstufung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt unterschiedliche Ergebnisse. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 200 Handelstage ergibt sich eine positive Bewertung, während bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage eine neutrale Bewertung resultiert. Insgesamt wird die Uranium-Aktie in der einfachen Charttechnik als "gut" eingestuft.