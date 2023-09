Consolidated Uranium-Aktie: Top-Performer und +83,49%!

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Im dynamischen Umfeld des Uransektors hebt sich die Consolidated Uranium-Aktie deutlich hervor. Mit einer beeindruckenden einwöchigen Performance von +11,22%, einem Monatsanstieg von +28,99% und einer Drei-Monats-Performance von +57,97% schreibt das Unternehmen Erfolgsgeschichte. IsoEnergy Ltd. (ISO.V) und Consolidated Uranium Inc. (CUR.V) haben vor Kurzem eine Aktienfusion angekündigt, durch die IsoEnergy alle Stammaktien von Consolidated Uranium übernehmen wird, die sie noch nicht besitzen. Am letzten Freitag gab IsoEnergy bekannt, dass die Privatplatzierung von Zeichnungsscheinen erweitert wurde, um bis zu 35,1 Millionen Dollar zu generieren.

Kapitalaufstockung und Kerninvestoren