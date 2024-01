Consol Energy Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Consol Energy, ein Unternehmen aus dem Bereich "Öl, Gas und Kraftstoffverbrauch", wird in verschiedenen Kategorien bewertet. Die Dividendenrendite liegt derzeit bei 4,32 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 28,17 Prozent liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie. Das KGV beträgt 5,23 und liegt damit 83 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft. In Bezug auf den Relative Strength Index wird die Aktie als neutral bewertet, da der RSI bei 56,38 liegt. Auch der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, deutet auf eine neutrale Einschätzung hin.

Bei der Performance des Aktienkurses schneidet Consol Energy jedoch gut ab. In den letzten 12 Monaten hat die Aktie eine Performance von 76,85 Prozent erzielt, während vergleichbare Aktien aus der Branche im Durchschnitt nur um 24,85 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +52 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum Energiesektor insgesamt liegt Consol Energy mit einer Überperformance von 52 Prozent deutlich vorne. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wird das Unternehmen in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.

Insgesamt zeigt sich also eine gemischte Bewertung für Consol Energy, mit einer unterdurchschnittlichen Dividendenrendite und einer unterbewerteten Aktie, aber einer starken Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche.