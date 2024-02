Consol Energy Aktie: Das ist einfach klasse!

In den letzten zwei Wochen wurde Consol Energy von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Gut", da überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 66,52 Punkten, was bedeutet, dass die Consol Energy-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft (Wert: 64,56). Somit erhält Consol Energy eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Consol Energy verläuft aktuell bei 85,92 USD. Der Aktienkurs selbst liegt bei 79,43 USD, was einen Abstand von -7,55 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) entspricht einer aktuellen Differenz von -15,99 Prozent und damit einem "Schlecht"-Signal. Die Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Schlecht".

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Consol Energy-Aktie die Einschätzung "Gut" erhalten, mit insgesamt 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht. Das Kursziel der Analysten wird bei 80 USD angesiedelt, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie von der Redaktion das Rating "Gut".