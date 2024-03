Consol Energy Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Die Consol Energy-Aktie wird derzeit aus technischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der aktuelle Kurs von 81,37 USD liegt -9,75 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einschätzung als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -7,53 Prozent liegt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4 auf, was im Vergleich zur Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (KGV von 29,2) deutlich unter dem Durchschnitt (ca. 84 Prozent) liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Consol Energy-Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Consol Energy-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 60,91 Prozent erzielt, was 43,3 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Energie" (17,6 Prozent) liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 17,6 Prozent, und Consol Energy übertrifft diesen Wert um 43,3 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Consol Energy ist insgesamt positiv, wie aus Diskussionsforen und Meinungsumfragen in sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen zwei Wochen wurden insbesondere positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine positive Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Gut".