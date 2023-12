Consol Energy Aktie: Ist es vollbracht?

Die Consol Energy-Aktie wird aufgrund einer technischen Analyse mit einem "Gut"-Rating bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 78 USD, während der letzte Schlusskurs bei 97,97 USD liegt, was einen Unterschied von +25,6 Prozent darstellt. Wenn der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird, ergibt sich ein Wert von 101,96 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs (-3,91 Prozent) liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie.

Analysten schätzen die Consol Energy-Aktie langfristig als "Gut" ein, basierend auf 18 Bewertungen: 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das mittlere Kursziel liegt bei 80 USD, was einer Erwartung von -18,34 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" übertrifft die Consol Energy-Aktie mit einer Rendite von 69,22 Prozent die Branche um 43 Prozent. Auch im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche liegt die Rendite mit 42,93 Prozent deutlich darüber, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend negativ, aber in den letzten ein, zwei Tagen gab es verstärkt positive Themen in Bezug auf Consol Energy. Daher wird das Anleger-Sentiment insgesamt als "Neutral" eingestuft.