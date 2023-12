Consilium Acquisition ICorp löst Jubelsturm aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Kering":

Die Cslm Acquisition-Aktie wurde in letzter Zeit intensiv diskutiert, sowohl in Bezug auf die Stimmung der Anleger als auch hinsichtlich technischer Indikatoren.

In Bezug auf die Stimmung der Anleger ergibt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ein neutrales Bild. Während des letzten Monats gab es keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger, und auch die Intensität der Diskussionen blieb unverändert. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Cslm Acquisition-Aktie sich in einer überverkauften Situation befindet, sowohl innerhalb von 7 Tagen mit einem RSI von 20 als auch innerhalb von 25 Tagen mit einem RSI von 15. Insgesamt wird die Situation daher als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse basierend auf den Schlusskursen der letzten 200 Handelstage zeigt eine neutrale Bewertung, da der aktuelle Schlusskurs von 10,87 USD nur geringfügig über dem Durchschnitt von 10,56 USD liegt.

Die Anlegerstimmung, die auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien beruht, war in den letzten zwei Wochen insgesamt positiv, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden überwiegend positive Themen diskutiert. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes wird die Cslm Acquisition-Aktie heute insgesamt mit einer "Gut"-Bewertung eingestuft.

