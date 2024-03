Consilium Acquisition ICorp Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Consilium Acquisition Corp I Ltd":

Die Stimmung der Anleger bezüglich Cslm Acquisition ist laut dem Anleger-Sentiment in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An vier Tagen wurde eine positive Stimmung verzeichnet, während negative Diskussionen nicht zu finden waren. An drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung im Anleger-Stimmungsbarometer, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Cslm Acquisition derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 liegt bei 10,75 USD, während der Kurs der Aktie bei 11,02 USD liegt, was einer Abweichung von +2,51 Prozent entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 10,97 USD, was einer Abweichung von +0,46 Prozent entspricht. Auch dies führt zur Einstufung als "Neutral". Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Cslm Acquisition weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 36,46 Punkte und der 25-Tage-RSI liegt bei 32,5 Punkten, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch negativen Themen, noch signifikante Unterschiede in der Anzahl der Beiträge wurden registriert. Aufgrund dieser Auswertung wird das Kriterium mit "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Cslm Acquisition führt.