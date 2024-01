Consilium Acquisition ICorp Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Weitere Suchergebnisse zu "Consilium Acquisition Corp I Ltd":

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Anleger von Cslm Acquisition. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, und es konnten keine negativen Diskussionen aufgezeichnet werden. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut", was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Cslm Acquisition-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 33, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 25, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und somit abweichend als "Gut" eingestuft wird. Die Analyse der RSIs führt daher insgesamt zu einem "Gut"-Rating.

Die Stimmung und das Interesse in der Internet-Kommunikation haben sich für Cslm Acquisition in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin, weshalb auch hierfür eine "Schlecht"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Cslm Acquisition-Aktie aktuell bei 10,59 USD verläuft. Der Aktienkurs selbst ging bei 10,89 USD aus dem Handel, was einen Abstand von +2,83 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt eine Differenz von +0,65 Prozent, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Neutral".