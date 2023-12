Consensus Cloud Solutions, ist immer für eine Überraschung gut!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen generell positiv gegenüber Consensus Cloud eingestellt waren. Es gab überwiegend positive Themen in der Diskussion und keine negativen Meinungen. An drei Tagen waren die Anleger eher neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Consensus Cloud daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die Consensus Cloud derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 liegt bei 30,03 USD, während der Kurs der Aktie bei 27,09 USD um -9,79 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 23 USD, was einer Abweichung von +17,78 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Gut"-Wert einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Consensus Cloud liegt bei 27,03, was als überverkauft betrachtet wird und somit eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25 für die Consensus Cloud bewegt sich bei 37, was als Indikator für eine neutrale Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.

Zusätzlich zur technischen Analyse wird auch die Stimmung und das Interesse der Anleger betrachtet. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktivität in Bezug auf Consensus Cloud lässt eine "Neutral"-Bewertung zu, da die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität zeigte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird der Aktie von Consensus Cloud bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" vergeben.