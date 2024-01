Consensus Cloud Solutions Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der die Dynamik eines Aktienkurses bewertet. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und wird für verschiedene Zeiträume berechnet. Der Consensus Cloud-RSI weist eine Ausprägung von 60,84 auf, was ihn als "Neutral" klassifiziert. Für den RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich der Wert auf 39,73, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit neun Tagen auf grün und keinen negativen Diskussionen. Die Anleger haben sich größtenteils neutral verhalten, mit nur einem Tag, an dem sie positiv eingestellt waren. In den letzten Tagen gab es verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen Consensus Cloud. Basierend darauf wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Gut" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Consensus Cloud von 26,21 USD mit einer Entfernung von -11,75 Prozent vom GD200 (29,7 USD) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 23,22 USD auf, was ein "Gut"-Signal bedeutet, da der Abstand +12,88 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Consensus Cloud-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Analyse der Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Stimmung für Consensus Cloud in den letzten Wochen relativ stabil war. Die Aktie erhält eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Daher wird Consensus Cloud insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.