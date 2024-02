Consensus Cloud Solutions Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Die technische Analyse der Consensus Cloud-Aktie ergibt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 26,84 USD liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs verzeichnete einen Abstand von -37,37 Prozent und schloss bei 16,81 USD. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 21,66 USD, was einer Differenz von -22,39 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt lautet das Fazit daher "Schlecht" auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Consensus Cloud eingestellt waren, mit sieben positiven und einem negativen Tag. An sechs Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt, dass Consensus Cloud momentan weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Consensus Cloud in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, was zu einer Neutral-Bewertung für Consensus Cloud führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.