Consensus Cloud Solutions Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Die Analysten bewerten die Aktie der Consensus Cloud auf langfristiger Basis als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten waren die Einschätzungen wie folgt: 0 positiv, 1 neutral, 0 negativ. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, wobei es zu 0 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Einstufungen kam. Auf kurzfristiger Basis ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral". Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 0 USD, was einer Erwartung von -100 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 18,29 USD liegt. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Consensus Cloud derzeit bei 27,49 USD, was die Aktie als "Schlecht" einstuft, da der Aktienkurs mit 18,29 USD einen Abstand von -33,47 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein "Schlecht"-Signal, da der GD50 derzeit bei 22,41 USD liegt, was einer Differenz von -18,38 Prozent entspricht. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, zeigt, dass die Consensus Cloud-Aktie weder "überkauft" noch "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 68, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage, mit einem Wert von 62,31, zeigt keine überkaufte oder überverkaufte Situation an und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in sozialen Medien signalisieren eine überwiegend positive Stimmung und Einschätzungen rund um die Consensus Cloud. In den letzten zwei Wochen wurden hauptsächlich positive Meinungen geäußert, was zu dem Fazit führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Aktie von Consensus Cloud basierend auf der Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet.