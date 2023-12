Consensus Cloud Solutions Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Die aktuelle Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass Anleger in den letzten Tagen im Allgemeinen positiv gegenüber Consensus Cloud eingestellt waren. Insgesamt gab es neun positive und ein negatives Sentiment in Bezug auf das Unternehmen. An drei Tagen war die Stimmung neutral. Die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Consensus Cloud daher eine "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Consensus Cloud derzeit mit einem Wert von 25,26 als überverkauft eingestuft. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 41, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt dies eine "Gut"-Einstufung für den RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Consensus Cloud derzeit bei 30,09 USD liegt, während der Kurs selbst bei 26,62 USD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung auf Basis des GD200. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 22,94 USD, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im letzten Monat keine signifikante Tendenz in der Stimmung der Anleger gab. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war ebenfalls durchschnittlich. Daher erhält die Consensus Cloud-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.