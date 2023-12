Consensus Cloud Solutions Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

In den letzten vier Wochen wurden keine signifikanten Veränderungen im Sentiment oder der Kommunikationsfrequenz bei Consensus Cloud in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu diesem Rating führt.

Technisch gesehen liegt der Kurs von Consensus Cloud derzeit um +10,77 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was eine kurzfristige Einschätzung von "Gut" ergibt. Allerdings liegt der Kurs im Vergleich zu den letzten 200 Tagen um -14,12 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für beide Zeiträume führt.

Das Anleger-Sentiment für Consensus Cloud war zuletzt überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Diskussionen in den sozialen Medien konzentrierten sich in den letzten Tagen hauptsächlich auf positive Themen rund um das Unternehmen.

Der Relative Strength Index (RSI) für Consensus Cloud liegt bei 65,78, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 40, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält Consensus Cloud daher eine Bewertung von "Neutral" in dieser Kategorie.