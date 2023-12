Consensus Asset Management AB Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die Stimmung unter den Anlegern von Consensus Asset Management ist insgesamt recht positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt guten Einschätzung des Unternehmens führt.

Auch das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie wurden genauer unter die Lupe genommen. Die Anzahl der Beiträge und die Veränderung der Stimmung über einen längeren Zeitraum deuten auf eine neutrale Bewertung hin. Die Stimmungsänderung für Consensus Asset Management zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weist eine leichte Abweichung auf und wird daher neutral bewertet. Hingegen zeigt der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage eine positive Abweichung, was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Auch der Relative Strength-Index (RSI) deutet auf eine neutrale Einschätzung hin. Sowohl der RSI als auch der RSI25 geben Werte an, die auf eine neutrale Einschätzung des Unternehmens hindeuten.

Insgesamt ergibt sich also aus den verschiedenen Bewertungsfaktoren eine gemischte Einschätzung für Consensus Asset Management, wobei die Anleger-Stimmung überwiegend positiv ist, die Sentiment und Buzz jedoch neutral ausfallen und die technische Analyse ein gemischtes Bild zeigt.