Consensus Asset Management AB Aktie: Das war ja klar …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Werkzeug der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen bestimmten Zeitraum betrachtet. Aktuell weist der RSI der Consensus Asset Management einen Wert von 26,74 auf, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Beim RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 44, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher die Einstufung "Neutral" erhält. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung von "Gut".

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass der GD200 derzeit bei 1,37 EUR liegt, während der Kurs der Aktie bei 1,73 EUR liegt, was einer Abweichung von +26,28 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Der GD50, basierend auf den vergangenen 50 Tagen, beträgt 1,3 EUR, was einer Abweichung von +33,08 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Gut".

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine eindeutige Veränderung in Bezug auf die Consensus Asset Management. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen zeigt, dass es sich im normalen Rahmen bewegt, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch hier erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment in Bezug auf die Consensus Asset Management.