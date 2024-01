Consensus Asset Management AB Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

In den letzten zwei Wochen wurde Consensus Asset Management von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen in Bezug auf das Unternehmen angesprochen. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut" zu.

Bei der Betrachtung des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Internetnutzern ergibt sich eine neutrale Bewertung für Consensus Asset Management. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung deuten auf eine mittlere Aktivität hin. Die Rate der Stimmungsänderung für das Unternehmen zeigt in diesem Zeitraum kaum Veränderungen. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung für das Unternehmen ausgesprochen.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass Consensus Asset Management derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der Kurs der Aktie verläuft um +8,09 Prozent über dem Trendsignal des GD200. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von +9,7 Prozent, was ebenfalls einer "Gut"-Bewertung entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Consensus Asset Management-Aktie zeigt einen Wert von 50 für die letzten 7 Tage. Dies bedeutet eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für den RSI-Wert von 55,07.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für Consensus Asset Management basierend auf der RSI-Analyse.