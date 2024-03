Consec Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Aktienkurse können nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung eingeschätzt werden. Die Analysten von Consec haben die Kommentare und Meinungen in sozialen Medien betrachtet und festgestellt, dass diese überwiegend negativ waren. Zudem wurden in den letzten beiden Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Consec in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Bewertung "Schlecht" hinsichtlich der Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Consec derzeit auf 1196,94 JPY, während der Aktienkurs bei 1235 JPY liegt. Dies führt zu einer Distanz von +3,18 Prozent zum GD200, was die Bewertung "Neutral" ergibt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 1254,54 JPY, was einer Distanz von -1,56 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer Bewertung "Neutral" führt. Zusammenfassend wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.

Ein weiteres wichtiges Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index, RSI, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Der RSI der Consec liegt bei 69,77, was zu einer Einstufung "Neutral" führt. Auch der RSI25, bezogen auf 25 Tage, weist mit einem Wert von 58,1 ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich auch in diesem Bereich eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung gegenüber Aktien verstärken oder verändern. Bei Consec wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über einen längeren Zeitraum gemessen, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut Messung kaum Veränderungen, wodurch das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.