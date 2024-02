Consec Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die Einschätzung einer Aktie beinhaltet nicht nur harte Faktoren wie Umsatz und Gewinn, sondern auch weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz in der Kommunikation im Netz. Bezogen auf die Aktie von Consec zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz in den vergangenen Monaten die übliche Aktivität aufweist. Daher wird die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" bewertet. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung, was Consec insgesamt zu einem "Neutral"-Wert macht.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI der letzten 7 und 25 Tage für die Consec-Aktie, ergibt sich jeweils eine "Neutral"-Einstufung. Somit bleibt das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft.

Die Anleger-Stimmung bei Consec in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Dies basiert auf der Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Consec-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1184,95 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 1260 JPY weicht somit um +6,33 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auf Basis des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit eine Einschätzung von "Neutral" für die Consec-Aktie aus den genannten Analysefaktoren.