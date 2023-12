Consec Aktie: Endlich geschafft?

Weitere Suchergebnisse zu "Zurich Insurance Group":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Consec-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 66, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 51,3 eine ähnliche Einschätzung, wodurch die Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Consec besonders negativ diskutiert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Anleger interessieren sich hauptsächlich für negative Themen, was sich in einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Stimmungsbarometers für die Aktie widerspiegelt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Consec im Durchschnitt liegen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz.

Die technische Analyse bezieht sich auf trendfolgende Indikatoren wie den gleitenden Durchschnitt, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt zeigt eine positive Abweichung des letzten Schlusskurses von 6,14 Prozent, wodurch Consec eine "Gut"-Bewertung erhält. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen ergibt eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der Nähe des letzten Schlusskurses zum gleitenden Durchschnitt. Insgesamt wird Consec basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.