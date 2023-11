Consec Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um einzuschätzen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation und liefert so wichtige Informationen für Investoren. In diesem Fall betrachten wir den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für die Aktie von Consec.

Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 80 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Consec-Aktie derzeit überkauft ist. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft. Hingegen zeigt der 25-Tage-RSI, dass Consec weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Zeitraum führt.

Bezüglich des Sentiments und des Buzzes konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild bei Consec festgestellt werden. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Consec-Aktie auf Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 1150,15 JPY, während der Aktienkurs bei 1233 JPY liegt, was einer Abweichung von +7,2 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt einen Wert von 1223,68 JPY, was einer Abweichung von +0,76 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Consec-Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Consec-Aktie wider. Die aktuelle Kommunikation zeigt keine klare Richtung, während in den vergangenen Tagen vorwiegend negative Themen angesprochen wurden. Aufgrund dieser Auswertung wird die Aktie von Consec als "Neutral" für die Anlegerstimmung eingestuft.

Zusammenfassend zeigt die Analyse, dass die Consec-Aktie in verschiedenen Bereichen wie RSI, Sentiment, technische Analyse und Anlegerstimmung unterschiedlich bewertet wird, was auf eine gemischte Einschätzung hinweist.