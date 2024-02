Die Conrad Industries-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Die technische Analyse der Aktie von Conrad Industries zeigt, dass der aktuelle Kurs von 7,95 USD um -15,52 Prozent unter dem GD200 (9,41 USD) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Ebenso liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 8,82 USD, was zu einem Abstand von -9,86 Prozent führt und ebenfalls als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Insgesamt wird der Aktienkurs von Conrad Industries daher als "Schlecht" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage nimmt.

Auf fundamentaler Ebene weist Conrad Industries mit einem KGV von 6,86 einen niedrigeren Wert als der Durchschnitt der Vergleichsbranche auf, der bei 31 liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" betrachtet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung für Conrad Industries in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Hinsichtlich der Dividende weist Conrad Industries derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 17,01 %. Aufgrund dieser Differenz von 17,01 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.