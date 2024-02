Conrad Industries Aktie: Der absolute Knall!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, das die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen bestimmten Zeitraum betrachtet. Für Conrad Industries liegt der RSI-Wert derzeit bei 54,74, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Eine Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) zeigt jedoch einen Wert von 70, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was einer negativen Differenz von -17,65 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Dividendenpolitik von Conrad Industries eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass es keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen war ebenfalls durchschnittlich, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

In der technischen Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ein "Schlecht"-Rating für Conrad Industries. Sowohl der GD200-Wert als auch der GD50-Wert weisen auf eine Abweichung von -19,16 Prozent bzw. -15,11 Prozent hin.

Insgesamt ergibt sich somit für Conrad Industries eine Gesamtbewertung von "Schlecht" basierend auf den verschiedenen analysierten Faktoren.