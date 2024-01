Conrad Industries Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Die Dividendenrendite von Conrad Industries beträgt aktuell 0 Prozent, was 16,95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Das Sentiment und der Buzz um Conrad Industries können über einen längeren Zeitraum beobachtet werden, um Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild zu ziehen. Die Aktie zeigt dabei eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält Conrad Industries in diesem Punkt also eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Conrad Industries neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator zur Bewertung der Kursdynamik einer Aktie. Der RSI von Conrad Industries liegt bei 84,62, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 40,92, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich also ein Rating von "Schlecht" auf Basis dieses Gesamtbildes.