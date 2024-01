Conrad Industries Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die technische Analyse der Conrad Industries-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 10,26 USD lag. Am letzten Handelstag wurde jedoch ein Schlusskurs von 9,55 USD verzeichnet, was einem Unterschied von -6,92 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Bei der Analyse des 50-Tages-Durchschnitts wurde ein aktueller Wert von 8 USD festgestellt, was über dem letzten Schlusskurs (+19,38 Prozent) liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung für Conrad Industries.

In Bezug auf die Dividende weist Conrad Industries im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Maschinenindustrie eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 16,94 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt ist. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Einstufung als "Schlecht" vorgenommen.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Conrad Industries-Aktie beträgt derzeit 45 für die letzten 7 Tage, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 38,49 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Die Gesamtanalyse der RSIs ergibt somit ein "Neutral"-Rating für Conrad Industries.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 5,77, was 82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 31 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, wodurch Conrad Industries auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.