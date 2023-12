Conocophillips löst Jubelsturm aus!

Conocophillips erhielt in den letzten zwölf Monaten insgesamt 13 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Diese setzt sich aus 13 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Conocophillips. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 144,83 USD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 21,69 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Conocophillips diskutiert. Positiven Themen dominierten an acht Tagen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Automatische Analysen haben jedoch ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen, wodurch Conocophillips insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aufgrund einer Abweichung von +7,36 Prozent im Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aufgrund einer Abweichung von +2,01 Prozent.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Conocophillips als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 12,81 insgesamt 59 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", der 31,21 beträgt. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".