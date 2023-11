Conocophillips Aktie: Reagiert die Aktie?

Conocophillips hat in den vergangenen Monaten eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Veränderung der Stimmung gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch in den sozialen Medien war die Stimmung überwiegend negativ, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ. Die Anlegerstimmung wird daher ebenfalls als "Schlecht" bewertet. Die Dividendenrendite von Conocophillips liegt aktuellen unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik führt. Die technische Analyse zeigt einen positiven Trend, da der gleitende Durchschnittskurs bei 110,31 USD liegt und die Aktie einen Kurs von 119,95 USD erreicht hat. Die Gesamtnote lautet daher "Gut".

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Conocophillips-Analyse vom 16.11. liefert die Antwort:

Wie wird sich Conocophillips jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Conocophillips-Analyse.

Conocophillips: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...