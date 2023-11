Plejd AB Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Plejd in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral, basierend auf der Auswertung von Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie Sentiment und Buzz spielt die langfristige Beobachtung der Online-Kommunikation eine Rolle. In diesem Zusammenhang zeigt die Diskussionsintensität eine normale Aktivität im Netz, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Veränderungen und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend ergibt sich hier eine Gesamtbewertung von "Neutral" für Plejd.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 15,88 EUR für die Plejd-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 11,94 EUR, was einem Unterschied von -24,81 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt zeigt hingegen einen Schlusskurs von 11,93 EUR, der nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Plejd also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Hinsichtlich der Dividende weist Plejd derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,33 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Plejd-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.