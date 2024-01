Conocophillips Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Weitere Suchergebnisse zu "Banco Santander":

Der Relative Strength Index (RSI) der Conocophillips-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 62, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Ein Vergleich mit dem 25-Tage-RSI (45,51) ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Damit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Conocophillips basierend auf dem RSI.

In Bezug auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Diskussion über Conocophillips. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der Intensität der Diskussionen.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln auch die Stimmung der Anleger wider. In den letzten Wochen überwiegen dabei die negativen Meinungen über das Unternehmen, was zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie führt. Zudem ergaben sich fünf Handelssignale, die auf eine negative Entwicklung hindeuten.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Conocophillips-Aktie mit 6,12 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", der bei 23,35 Prozent liegt. Diese Entwicklung im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt daher zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung basierend auf dem RSI und Sentiment, während die Anlegerstimmung und die Branchenentwicklung darauf hindeuten, dass Conocophillips als "Schlecht" bewertet wird.