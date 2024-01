Conocophillips Aktie: Augen auf!

Die Aktie von Conocophillips wirft eine Dividendenrendite von 0,5 Prozent auf, was 27,65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher bewertet die Redaktion die Dividendenpolitik als "Schlecht". Diese Rendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Conocophillips insgesamt 11 Bewertungen von Analysten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Gut" und setzt sich aus 11 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Bei einer Kursprognose von 143,1 USD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 28,11 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die Performance von Conocophillips in den letzten 12 Monaten lag bei 6,12 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche sind sie um 20,22 Prozent unterdurchschnittlich performt. Auch im Vergleich zum "Energie"-Sektor liegt Conocophillips um 20,22 Prozent unter dem Durchschnitt. Somit erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Conocophillips. Die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse und Handelssignalen erhält Conocophillips daher eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung. Insgesamt bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.