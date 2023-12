Conocophillips Aktie: Alles nach Plan!

Die Conocophillips-Aktie erhält gemischte Bewertungen aus technischer und fundamentaler Sicht. Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 112,16 USD um +1,58 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einem aktuellen Kurs von 117,3 USD nahe beieinander, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich jedoch eine Unterbewertung der Aktie, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,93 im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" mit einem KGV von 30,02.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Performance der Conocophillips-Aktie mit einer Rendite von -9,86 Prozent im Vergleich zur Branche "Energie" um mehr als 41 Prozent darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden neutral über Conocophillips diskutiert. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Dennoch zeigen automatische Analysen, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.