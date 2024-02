Connexion Media Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Connexion Mobility festgestellt. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigte eine Tendenz zu besonders negativen Themen, was zu einer Bewertung des Stimmungsbildes als "Schlecht" führte.

Die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigte keine signifikanten Unterschiede, was zu einer Bewertung als "Neutral" führte. Zusammengefasst erhielt Connexion Mobility eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die 200-Tage-Linie der Connexion Mobility verläuft derzeit bei 0,02 AUD, was zur Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs ging bei 0,021 AUD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +5 Prozent aufgebaut. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt der aktuelle Wert bei 0,02 AUD, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Connexion Mobility liegt bei 33,33, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 50, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Unsere Analysten haben auch die weichen Faktoren wie die Stimmung auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung als "Gut" hinsichtlich der Stimmung.