Die Connexa Sports Technologies Common Stock-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen hauptsächlich positiv gegenüber Connexa Sports eingestellt waren. Von insgesamt zehn Tagen waren acht positiv und nur zwei negativ, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

In technischer Hinsicht ist die 200-Tage-Linie (GD200) von Connexa Sports derzeit bei 4,32 USD. Aufgrund des Abstands von -95,05 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 0,214 USD wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt die Aktie mit einem Niveau von 0,41 USD und einer Differenz von -47,8 Prozent im "Schlecht"-Bereich.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes festgestellt werden, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Auch die Zunahme der Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen in den letzten Wochen wird positiv bewertet. Insgesamt erhält Connexa Sports auf dieser Stufe daher eine "Gut"-Rating.

Abschließend wird der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen, um einzuschätzen, ob die Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Connexa Sports liegt bei 31,37 Punkten und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Zusammenfassend erhält das Wertpapier von Connexa Sports damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.