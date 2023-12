Connexa Sports Technologies Common Stock Aktie: Schlechte Nachrichten!

Die Connexa Sports-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 0,216 USD gehandelt und liegt damit um -74,88 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -95,52 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in letzter Zeit überwiegend negativ, mit positiven Diskussionen an nur drei Tagen im Gegensatz zu acht Tagen mit überwiegend negativer Kommunikation. Zudem wurden verstärkt negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Connexa Sports diskutiert, was zu einer insgesamt negativen Bewertung durch die Redaktion führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine positive Veränderung der Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Connexa Sports. Dies führt zu einer Gesamteinstufung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Connexa Sports-Aktie sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-Basis) als auch auf etwas längerfristiger (25-Tage-Basis) überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Einschätzung für die Connexa Sports-Aktie aufgrund der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments und des RSI.