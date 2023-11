Conneto kündigt frühzeitige Markteinführung seiner LegalTech- und E-Signing-Lösung an

Singapur (ots/PRNewswire) -Conneto lädt Führungskräfte und Unternehmer ein, sich frühzeitigen Zugang zu seiner cloudbasierten Plattform für juristisches Fachwissen zu verschaffen.Conneto, ein Ort zur Optimierung, Sicherung und Unterzeichnung von Dokumenten jeglicher Art, kündigt frühzeitigen Zugang zu seiner neuen cloudbasierten Plattform an. Das Conneto-Team hat hart an der Entwicklung einer intuitiven, dynamischen und erschwinglichen Plattform gearbeitet, die als juristischer Arm von Unternehmen fungiert und das Ziel verfolgt, Workflow-Prozesse zu revolutionieren und den Geschäftserfolg zu steigern.Conneto wurde entwickelt, um die Rechtsbranche zu revolutionieren, indem es den Bedürfnissen von Unternehmen gerecht wird, die Verträge schnell und sicher mit einer kostengünstigen, digitalen Lösung verwalten müssen. Mit Conneto können Unternehmen ihre Dokumenten-Workflows optimieren, benutzerfreundliche Vorlagen anpassen und ihre Reichweite durch mehrsprachigen Support erweitern.Conneto ist eine All-in-One-Plattform, die das Wachstum von Unternehmen fördert und ihren Nutzern folgende Möglichkeiten bietet:- Erstellen- Verhandeln- Genehmigen- Nachverfolgen- Unterschreiben- Zugang zu juristischer BeratungDer frühzeitige Zugang umfasst exklusive Brancheneinblicke mit kuratierten Inhalten, die Wettbewerbsvorteile bieten sowie umfassende Netzwerkmöglichkeiten, die die Teilnehmer mit Gleichgesinnten und Fachleuten in ihrem Bereich verbinden. Conneto verspricht außerdem, neue Funktionen, Dienste und Sonderangebote zu liefern, die die frühe Community mit erweitertem Wissen versorgen.Wir verfolgen das Ziel, die Art und Weise zu verändern, wie Unternehmen ihre rechtlichen Belange handhaben", sagte Frau Grenfell, CMO von Conneto. „Unsere innovative Plattform wurde entwickelt, um die Rechtskosten erheblich zu senken, indem sie einen unkomplizierten Zugang zu wichtigen Instrumenten und fachkundiger Beratung bietet. Dies ermöglicht es Führungskräften, Unternehmern und Solopreneuren, ihre Rechtsgeschäfte effizient abzuwickeln. Wir freuen uns, unsere wachsende Gemeinschaft von Innovatoren, die die juristische Landschaft neu gestalten, herzlich willkommen zu heißen. Gemeinsam demokratisieren wir die Rechtsdienstleistungen und machen sie für alle zugänglicher und gerechter.Informationen zu ConnetoConneto ist ein intelligentes LegalTech-Tool und eine Lösung für die elektronische Unterzeichnung, die juristisches Fachwissen und Geschäftssinn in einer einheitlichen Plattform vereint.Besuchen Sie https://get.conneto.com/Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2285898/Conneto_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/conneto-kundigt-fruhzeitige-markteinfuhrung-seiner-legaltech--und-e-signing-losung-an-301998220.htmlPressekontakt:Digitize@conneto.news,Tel.: +44 7935 52 73 12Original-Content von: Conneto, übermittelt durch news aktuell