Connection Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der Aufschluss darüber gibt, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Er basiert auf der Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Connection-Aktie: Mit einem aktuellen Wert von 42 gilt das Wertpapier weder als überkauft noch als überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 46,24 ebenfalls als "Neutral" einzustufen. Somit ergibt die Analyse des RSI ein insgesamt "Neutral"-Rating für die Connection-Aktie.

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich der Connection-Aktie ist überwiegend positiv. In den vergangenen Wochen wurden hauptsächlich positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Connection derzeit einen Wert von 11 auf, was bedeutet, dass die Börse 11,39 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies liegt 79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 53 und führt zu einer Bewertung von "Gut" auf Grundlage des KGV.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für die Connection-Aktie in den letzten Wochen deutlich negativer geworden ist. Aufgrund dessen erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wird als neutral eingestuft. Zusammenfassend wird die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" bewertet.