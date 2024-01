Connection Aktie: Jetzt knallt es!

Die technische Analyse zeigt, dass die Connection-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 15,07 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 12,99 USD liegt, was einer Abweichung von -13,8 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 13,9 USD zeigt eine Abweichung von -6,55 Prozent, wodurch die Aktie auch in diesem Zeitraum als "Schlecht" bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Kommunikation über die Connection-Aktie als schwach eingestuft. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung weisen auf eine insgesamt "Schlecht" Bewertung hin.

Die langfristige Meinung von Analysten über die Connection-Aktie wird als "Neutral" eingestuft. Es liegen insgesamt 0 positive, 1 neutrale und 1 negative Bewertung vor. Das Kursziel der Analysten wird bei 16,5 USD angesiedelt, was einer zukünftigen Performance von 27,02 Prozent entspricht, wodurch die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

Im Branchenvergleich hat die Connection-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -35,41 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche um durchschnittlich 6,9 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -42,31 Prozent im Vergleich zur Branche. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Aktie sogar um 1416,84 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.