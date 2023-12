Connection Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die Dividende von Connection steht derzeit im Verhältnis zum Aktienkurs bei 3. Dies bedeutet eine negative Differenz von -1,42 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt ähnlicher Unternehmen in der Branche der professionellen Dienstleistungen. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Connection von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Connection ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden vor allem positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Connection bei -35,41 Prozent, was mehr als 182 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche der "Professionellen Dienstleistungen" verzeichnet eine mittlere Rendite von 6,16 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Connection mit 41,57 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Connection-Aktie bei einem längerfristigen Durchschnitt von 200 Handelstagen einen aktuellen Wert von 15,24 USD hat, was deutlich darunter liegt (-7,09 Prozent Abweichung im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 14,16 USD) und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt liegt der aktuelle Wert bei 13,94 USD, was in der Nähe des letzten Schlusskurses von 14,16 USD liegt (+1,58 Prozent). Dadurch erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Basis eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend wird Connection auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

