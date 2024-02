Connection Aktie: Anleger aufgepasst!

Der Aktienkurs von Connection zeigt im Branchenvergleich eine deutlich unterdurchschnittliche Performance. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresrendite des Industrie-Sektors liegt die Rendite von Connection bei -35,41 Prozent, was mehr als 278 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Bereich der "Professionellen Dienstleistungen" liegt die Rendite mit -1,85 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von 33,56 Prozent. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Aus technischer Sicht erhält die Connection-Aktie ebenfalls schlechte Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt um -10,76 Prozent unter dem aktuellen Kurs. Für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

In der fundamentalen Analyse schneidet Connection hingegen besser ab. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 11,06, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 53,71. Dies führt zu einer Unterbewertung der Aktie und einer "Gut"-Empfehlung.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine positive Stimmungsveränderung in den letzten vier Wochen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was zu einer insgesamt positiven, aber dennoch "Neutral"-Rating führt.