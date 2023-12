Connect Biopharma Holdings-Anleger wird’s freuen!

Die technische Analyse der Connect Biopharma-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 1,07 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1 USD liegt, was einer Abweichung von -6,54 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 1,24 USD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -19,35 Prozent entspricht. Somit erhält die Connect Biopharma-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Im Hinblick auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass der RSI7 aktuell bei 40,07 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass die Connect Biopharma weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 liegt bei 72,83, was darauf hindeutet, dass die Connect Biopharma überkauft ist. Somit wird das Wertpapier als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt erhält das Connect Biopharma-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Von insgesamt 1 Analystenbewertung aus den vergangenen zwölf Monaten für die Connect Biopharma-Aktie sind 1 Einstufungen "Gut", was im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier bedeutet. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 7 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 600 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Gut". Zusammengefasst erhält Connect Biopharma von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Analyse, dass keine eindeutige Veränderung in der Communication über Connect Biopharma in Social Media zu beobachten war. Die Aktie erhält deshalb eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Connect Biopharma wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.