Connect Biopharma Holdings Aktie: Was passiert jetzt?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Connect Biopharma-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt aktuell 54, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage (63,02) zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Connect Biopharma daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf die Connect Biopharma-Aktie in den letzten Monaten zugenommen hat, was zu einer positiven Einschätzung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung auf eine negative Veränderung hin, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Connect Biopharma-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" bewertet, da der Kurs der Aktie sowohl über dem GD200 als auch dem GD50 liegt.

Die Analysten bewerten die Connect Biopharma-Aktie derzeit als "Gut", mit einer durchschnittlichen Kursprognose von 7 USD und einem Aufwärtspotenzial von 641,53 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Insgesamt erhält die Connect Biopharma-Aktie gemäß der Analyse des RSI, des Sentiments und Buzz, der technischen Analyse und der Analysteneinschätzung eine "Gut"-Bewertung.