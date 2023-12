Connect-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Weitere Suchergebnisse zu "EnQuest":

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Smiths News beträgt bezogen auf das Kursniveau 8,3 Prozent und liegt mit 1,44 Prozent über dem Mittelwert (6,86) für diese Aktie. Smiths News bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Gut"-Bewertung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Smiths News liegt bei einem Wert von 4 und damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Händler" (KGV von 32,33) unter dem Durchschnitt (ca. 85 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Smiths News damit unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Smiths News-Aktie erzielte aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs sowohl über dem 200-tägigen als auch dem 50-tägigen gleitenden Durchschnitt liegt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Zusammenfassend erhält die Smiths News-Aktie aufgrund der Dividendenrendite, fundamentalspezifischer Bewertungen, charttechnischer Analysen und Anleger-Sentiments eine "Gut"-Einschätzung.