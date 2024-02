Connect Aktie: Ein unsicheres Investment?

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Smiths News mit 4 bewertet. Das bedeutet, dass die Börse 4,62 Euro für jeden Euro Gewinn von Smiths News zahlt. Im Vergleich zur Branche liegt dieser Wert um 79 Prozent niedriger, was bedeutet, dass der Titel als unterbewertet eingestuft wird.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird der Wert von Smiths News bei 60,5 als "Neutral" eingestuft. Dieser Index bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 45,91 im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Smiths News-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 47,08 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs von 47,7 GBP weicht somit um +1,32 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 49,93 GBP nahe dem letzten Schlusskurs und erhält daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher auch hier als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Smiths News die Einstufung: "Neutral".