Connect Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Die langfristige Meinung von Analysten zur Smiths News-Aktie ist positiv, da sie insgesamt als "Gut" eingestuft wird. In den letzten vier Wochen gab es eine Bewertung von 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 85 GBP, was einem Potenzial von 73,47 Prozent entspricht. Aktuell liegt der Kurs bei 49 GBP. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Im Hinblick auf die Fundamentaldaten weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einen Wert von 4 auf. Dies bedeutet, dass die Börse 4,62 Euro für jeden Euro Gewinn von Smiths News zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist das KGV um 78 Prozent niedriger, was auf eine Unterbewertung des Titels hinweist.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Smiths News mit 8,65 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 4,59 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen keine signifikanten Veränderungen in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt erhält Smiths News von den Analysten eine positive Bewertung mit einem Gesamtrating von "Gut".